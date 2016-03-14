Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Не отображается сайт в браузерах, установленных по умолчанию
Сайт kolibri_kz (Drupal) не отображается в браузерах, установленных по умолчанию. Выдает ошибку 500 в хроме, если хром - браузер по умолчанию, пустая страница в мозиле, если мозила по умолчанию. Служба поддержки сервера не выявили причину, у них все нормально. Со стороны обслуживания сайта - проблем не наблюдаем. Кто может посмотреть в чем проблема и предложить варианты решений? Срок и цена должна быть указана.
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