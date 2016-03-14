Не отображается сайт в браузерах, установленных по умолчанию

Сайт kolibri_kz (Drupal) не отображается в браузерах, установленных по умолчанию. Выдает ошибку 500 в хроме, если хром - браузер по умолчанию, пустая страница в мозиле, если мозила по умолчанию. Служба поддержки сервера не выявили причину, у них все нормально. Со стороны обслуживания сайта - проблем не наблюдаем. Кто может посмотреть в чем проблема и предложить варианты решений? Срок и цена должна быть указана.