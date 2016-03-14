Подключить агрегатор оплаты

На сайте есть раздел обьявлений. На эти обьявления сделать функционал подтверждения действия по оплате и подключить сам агрегатор оплаты

типо: робокассы или paymaster.ru

Чтобы можно было оплачивать с помощью

телефона

вэбмани

яндекс денег

карточка

посмотрите скрин раздела в кабинете пользователя.