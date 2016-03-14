Подключить агрегатор оплаты

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

На сайте есть раздел обьявлений.  На эти обьявления сделать функционал подтверждения действия по оплате и подключить сам агрегатор оплаты

типо: робокассы или paymaster.ru

Чтобы можно было оплачивать с помощью 

телефона

вэбмани

яндекс денег

карточка

посмотрите скрин раздела в кабинете пользователя.

9 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров