Разработка сайта (информационно-коммерческий). CMS Wordpress

Тематика: Продажа электронных сигарет, жидкостей и аксессуаров через розничные сети

1. Домен youjin.com.ua

2. Адаптивный шаблон (платный). Надо подобрать 3-4 варианта для рассмотрения. Как пример, за основу берем сайт http://pons.ru/ (только без корзины). Цветовая гамма в стиле youjin.com.ua.

3. CMS - можно использовать Вордпресс.

4. Три языковые версии: рус, укр, англ. Основная - русская. Английская - упрощенная, только Главная страница, О компании и Контакты.

5. Быстрая скорость загрузки (1-2с). Используем рекомендации Google PageSpeed Insights.

6. Тематика сайта: информационно-коммерческий.

7. Целевая аудитория - торговые сети. Информация, представленная на сайте, будет направлена, в первую очередь, на торговые сети. Поэтому основной упор будет сделан на информацию о товаре, его использовании, ассортименте, размещении и списке торговых точек, где этот товар можно купить. Основное целевое действие - завлечь новые торговые компании "Стать дистрибьтором". Пример информационно-коммерческого сайта http://www.samsung.com/ru/home/ - без возможности покупки на самом сайте.

8. Кнопка "Стать дистрибьтором" должна быть наиболее яркой и доступной на всех страницах.

9. Ассортимент продукции будет представлен в виде каталога интернет-магазина (категории/подкатегории), но без указания цены и возможности положить в корзину. Вместо этой кнопки, будет кнопка "Где купить", с возможностью выбора города и ближайшего магазина из списка наших дистрибьюторов. Необходимо настроить автоматический парсинг сбора адресов-филиалов, их режим работы и другой полезной информации (например, со страницы Ашана http://www.auchan.ua/uk/shops/shops/) и их последующее отображение в списке и на интерактивной карте. Пример сайта Самсунг: http://www.samsung.com/ua/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/SM-G920FZDASEK. С возможностью расширения количества торговых сетей.

Розничные точки мы будем добавлять, поэтому надо предусмотреть управление этой функцией (удаление/добавление новых точек, описание). Необходимо дать рекомендации по управлению.

10. Предварительная структура сайта:

Главная / О нас / Продукция / Витрины / Сертификаты / Сервис и гарантия / Дистрибуция / Информер / Контакты

Предусмотреть управление структурой сайта категории/подкатегории (добавить/удалить/изменить).

11. Главная страница.

11.1. Слайдер с визуальным управлением (стоп/плэй, след/пред, активная ссылка на подробную страницу)

11.2. Поле для текста с возможностью редактирования.

11.3. Анонсы товаров.

11.4. Анонсы информ-сообщений из раздела "Информер".

11.5. Блоки-акценты отображающие преимущество работы с нами. пример, http://prntscr.com/af165y

12. Страницы:

О нас / Витрины / Сертификаты / Сервис и гарантия / Контакты / - это информационные страницы.

13. Продукция.

13.1. Разбиваем на подкатегории: Электронные сигареты и комплектующие / Жидкости для заправки / Прайс-лист /

13.2. Фотогалерея в карточке товара

13.3. Предусмотреть вывод цены: Обычная и акционная цена. По умолчанию цена не отображается.

13.4. Воблеры к товарам "New", "Sale", "TOP"

13.5. Блок share соцсети

13.6. Прайс-лист. На странице предусмотреть информационное сообщение, что прайс-лист будет предоставлен только после заполнения анкеты (ссылка на анкету), которая будет размещена в разделе "Дистрибуция".

13.7. Предусмотреть вкладки (табы) в карточках товаров: Описание / Характеристики / Видео / Отзывы. Вкладки - редактируются (добавить/удалить/изменить).

13.8. Отзывы. Подключить disqus.com или использовать модуль из готового шаблона. Предусмотреть защиту от спама (Google reCaptcha)

13.9. Добавить рейтинг оценки страницы, если он не будет предусмотрен в шаблоне.

13.10. На категорийных и подкатегорийных страницах предусмотреть редактируемое поле для текста (вверху и внизу страницы).

14. Дистрибуция - это информационная страница с текстом, интерактивной картой и анкетой.

14.1. Делаем с указанием логотипов торговых сетей и интерактивной картой с розничными точками. Каждый логотип является активной ссылкой на карту и список розничных точек. Список точек выводится в результате парсинга соответствующих сайтов (см. пункт 9 выше)

14.2. Разработать онлайн анкету по предоставленному списку вопросов (использовать Гугл Документы, чтобы мы могли в своих документах получать данные и смотреть статистику). Доступ к gmail предоставим.

15. Информер (функционал - Блог). Это информационный раздел с анонсами матераилов и подразделами: Новости / Полезная информация / FAQ: вопросы и ответы

15.1. Предусмотреть рейтинг оценки страницы и комментирования с выводом суммарного рейтинга и защитой комментирования от спама (Google reCaptcha).

15.2. Добавить модуль share в соцсети.

15.3. Предусмотреть теги (метки) для перелинковки статей. Пример, сайт rbc.ua (http://prntscr.com/af1d4n)

16. Предусмотреть Баннеры на внутренних страницах, с возможностью выбора страниц сайта, где их показывать. 3-4 баннера разных форматов. например, 2 - боковых, 2 - верхних.

17. Перелинковка (хлебные крошки, анонсы записей, анонсы товаров, "С этим товаром покупают", "Аналогичные товары"). Последние два - с ручной активацией.

18. Seo-модуль (метатеги для всех страниц, карта сайта, роботс, 301 редирект). Роботс.тхт создаем, открываем доступ к скриптам и стилям, закрываем тех страницы. Сайтмап с автоматическим обновлением.

19. ЧПУ, с настроенным нижним регистром адресов при создании. Редактирование ЧПУ.

20. Микроразметка формат schema.org. Применить ко всему сайту (адрес, товары, статьи, картинки...). Возможно, шаблон уже будет с микроразметкой.

21. Предусмотреть на будущее модуль "Мы в соцсетях" (иконки+ссылки) на всех страницах сайта.

22. Стильная 404 страница с настройкой отображения в случае неправильного набора адреса страницы или несуществующей страницы.

23. Подключение аналитики (Гугл, Яндекс).

24. Защита от спама (Гугл антиспам) в форме для обратной связи.

25. Настраиваем основное зеркало (без www), удаляем дубли главной страницы (/index.php, /index.html).

26. Наличие favicon

27. Проверить валидность HTML основных страниц (Главная, категорийные) и валидность CSS.

28. Стрелка для быстрого возврата на первый экран (все страницы).

29. Опросники-закладки. Пример, http://prntscr.com/a9t70p на сайте http://www.samsung.com/ru/home/

30. Размещение и настройка на хостинге.

Доп. условия:

Опыт работы с Вордпресс -обязателен.

Примеры проектов приложить к заявке.

Согласование плагинов перед установкой и настройкой.

Предварительное ТЗ (полное описание во вложении).