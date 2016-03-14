Добавить набор условий в пхп-детектор мобильности

Требуется в действующий детектор мобильности встроить набор условий типа:

если страница входа на основной версии = урлХ1 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ1

если страница входа на основной версии = урлХ2 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ2

если страница входа на основной версии = урлХ3 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ3

и таких строк всего 17

если страница входа на основной версии != урлХ1, урлХ2....урлХ17 тогда перенаправлять на ГЛАВНУЮ моб.версии

Можно реализовать вышеуказанным способом, можно предложить свой, более оптимальный. Сие не принципиально.

Текущее перенаправление прописано в 10 строках php-кода со своей js-библиотекой.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки работ на карту сбера, Яденьги или R-webmoney.