Добавить набор условий в пхп-детектор мобильности

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Требуется в действующий детектор мобильности встроить набор условий типа:

если страница входа на основной версии = урлХ1 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ1

если страница входа на основной версии = урлХ2 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ2

если страница входа на основной версии = урлХ3 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ3

и таких строк всего 17

если страница входа на основной версии != урлХ1, урлХ2....урлХ17 тогда перенаправлять на ГЛАВНУЮ моб.версии

Можно реализовать вышеуказанным способом, можно предложить свой, более оптимальный. Сие не принципиально.

Текущее перенаправление прописано в 10 строках php-кода со своей js-библиотекой.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки работ на карту сбера, Яденьги или R-webmoney.

JavaScriptPHP
9 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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