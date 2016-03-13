С этой страницы буду брать ссылки. Имею возможность копировать нужный диапазон плагином Firefox как в обычном виде, так и в HTML. Примеры: http://downloads.sourceforge.net/xdxf/comn_sdict05_eng_rus_bus.tar.bz2 http://downloads.sourceforge.net/xdxf/comn_sdict05_eng_rus_comp.tar.bz2 comn_sdict_axm05_mueller24.tar.bz2 atla02_eng-rus_computer.tar.bz2Нужно получать конечные ссылки для ...
Нужен парсер
Здравствуйте Нужен парсер под десяток два магазинов. Парсить должен скидки и фото к ним и автоматом записывать в базу данных что бы отображались в мобильном приложении.
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