Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Здравствуйте Нужен парсер под десяток два магазинов. Парсить должен скидки и фото к ним и автоматом записывать в базу данных что бы отображались в мобильном приложении.

9 лет назад
odejdaopt
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров