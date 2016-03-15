Парсер Sourceforge

С этой страницы буду брать ссылки. Имею возможность копировать нужный диапазон плагином Firefox как в обычном виде, так и в HTML.

Примеры:

﻿http://downloads.sourceforge.net/xdxf/comn_sdict05_eng_rus_bus.tar.bz2

http://downloads.sourceforge.net/xdxf/comn_sdict05_eng_rus_comp.tar.bz2

﻿comn_sdict_axm05_mueller24.tar.bz2

atla02_eng-rus_computer.tar.bz2Нужно получать конечные ссылки для вставки в менеджер закачки, так как на Sourceforge идёт перенаправление на промежуточную страницу. Оплата по факту выполнения работы и передачи результата для тестирования. Через Вебмани или Яндекс или карта Сбербанка РФ, в виде исключения через терминал. Прошу сразу указывать язык программирования, цену и сроки выполнения.