Уважаемые фрилансеры! Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина на платформе InSales. Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран. Работа в этом проекте делится на 2 части: 1) Оформление сайта действующего ...
Сделать шаблон 3 типа страниц для ссайта
Необходимо взять сайт конкурентов изменить некоторые блоки и уникализировать. Подробности с картинками в приложенном файле.
Предлагайте свою цену и сроки, а также приложите ссылки на работы
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