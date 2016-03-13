Парсер

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок181 просмотр

Требуется написание парсера: я забиваю список запросов -> скрипт собирает из выдачи все URL согласно заданной глубине сканирования. Затем адреса доменов пробивает на наличие в gogetlinks.net и дает возможность экспорта результата в файл CSV.

Бюджет 3000 руб.

9 лет назад
Shuravi
31 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • InSales - настройка шаблонного ИМ с импортом товаров/каталога

    $200

    Уважаемые фрилансеры! Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина  на платформе InSales. Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран.  Работа в этом проекте делится на 2 части: 1) Оформление сайта действующего ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизировать сайт согласно сервису developers

    здравствуйте.   нужно по максимуму оптимизировать сайт https://krehkino.club (исправить ошибки без ущерба функционалу)  согласно сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  (особенно это касается скорости и для мобильных и для компьютеров). что именно вы сможете исправить?   укажите пожалуйста еще ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Командный рабочий кабинет МЛМ-проекта на самописной CMS или wordpress

    Нужно разработать маркетинговую система для МЛМ-бизнеса, можно на базе бесплатной CMS Wordpress если возможно, с функционалом системы Tigerrr.com + доп. возможности (в админке подключать неограниченное число компаний в в виде ссылок в кабинете партнера, с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер live-линии БК Марафонбет

    Необходимо написать парсер live линии БК Марафонбет. Ключевые требования: Язык- python 3 и выше.Парсить нужно всю линию, то есть по каждому событию.Скорость работы парсера- чем выше тем лучше.Данные заносить в базу MySQL. Форма базы ...

    MySQLPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Соц сеть

    Сайт представляет собой сайт общение (знакомства, социалка). Поиск по городам. По типу анкет.  аналог atolin.ru Срок и стоимость

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется сайт – агрегатор сайтов различных категорий. Интерфейс сайта детально проработан и подробно прописан в техническом задании. Проявлять креативность по части дизайна и юзабилити не придется. Все дополнения на сайте носят аналогичный по отношению другу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Систему push chrome, safari

    $300

    Поднять систему аналогичную onesignal.com 1в1, систему способную осуществлять рассылку в ios android windows, везде где есть браузер сафари.Плачу за бекенд 300$, пишите скайп

    AndroidiOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин

    На мой хостинг нужно установить бесплатный, простой и понятный скрипт интернет-магазина (на выбор исполнителя), и дать по нему консультацию.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен толковый программист под WP

    Имеется несколько проектов, которые нужно доделать. 1. Оптимизировать сайт на WP (сильно большое время отклика сервера), также выполнить правки, которые написал СЕО специалист. 2. Нужно выполнить доработки существующего сайта. 3. Нужно сделать ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад