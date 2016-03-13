Нужен толковый программист под WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок175 просмотров

Имеется несколько проектов, которые нужно доделать.

1. Оптимизировать сайт на WP (сильно большое время отклика сервера), также выполнить правки, которые написал СЕО специалист.

2. Нужно выполнить доработки существующего сайта.

3. Нужно сделать адаптивную верстку готового макета и посадить на WP.

Бюджет ограничен. Нужен человек, который постоянно онлайн и быстро выполняет работу не растягивает ее на недели и не отвечает на сообщения.

Работы много, так, что программист нужен на постоянную работу (только ответственный и адекватный).

WordPress
9 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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