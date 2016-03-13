Скрипт или CMS кредиты онлайн под

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

что нужно

  • нужно написание или чистой сиситемы на шаблонизате -или кохана или джумла 3
  • подключен смс шлюз для уведомления клиентов о прохождении проверки
  • личнный кабинет пользователя с регистрацией из под номера мобильного
  • или социальнных сетей
  • личнный кабинет с профилем займа денег и расчетом выплат
  • кредит как наличнными на карту
  • так и на электронные деньги
  • внесение заемщиком погашения кредита через личный кабинет
  • отправка писем на почту в чат и смс
чат консультанта и пользователей в админке ну это так мелочьс кого брать пример простой без наворотов http://cashalot.su/art/kredit_onlain_skripthttp://sovcredit.ru/http://krediti-online.com.ua/http://kredit.of.by/все работы проходят на моем сервере не каких задатков и авансовоплата по итогам работы ламеров просьба не беспокоить выставлять реальную стоимость работы и строкиесли прогер адекватный возможно подключение на параллельные проектына этом возможен интерес для прогера
Joomla
9 лет назад
Zubr777
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров