Необходимо создать на OpenCart 2.x раздел с каталогом магазином

Есть работающий проект, построенный на OpenCart 2.x. Необходимо реализовать функционал, позволяющий создать каталог магазинов с картой (google maps или yandex карты) с возможностью просмотра и фильтрации по регионам. Более подробно задача расписана в ТЗ.

Прошу указывать сумму в $, за которую вы готовы взяться.