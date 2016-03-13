Необходимо создать на OpenCart 2.x раздел с каталогом магазином

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Есть работающий проект, построенный на OpenCart 2.x. Необходимо реализовать функционал, позволяющий создать каталог магазинов с картой (google maps или yandex карты) с возможностью просмотра и фильтрации по регионам. Более подробно задача расписана в ТЗ.

Прошу указывать сумму в $, за которую вы готовы взяться.

Opencart
9 лет назад
Zubr777
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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