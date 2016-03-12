нужно чтобы через каждые 3 мин ссылка перезагружалась. чтобы накрутка на сайте нормально работала.
Сбросить пароль на сайте джумла и изменить номер телефона на главной
на старом хостинге сбросили пароль без проблем с помощью фалика admrest.php - на новом пишет ошибку:
Incorrect accessYou cannot access this file from other host.
Заявки фрилансеров
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