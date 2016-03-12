Доделать работу по дизайну страниц убрать ошибки, по всем страницам сайта https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=zdsales.ru https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F&tab=desktop https://validator.w3.org/mobile/check?async=false&docAddr=http%3A%2F%2Fzdsales.ru%2F https://gtmetrix.com/reports/zdsales.ru/GLGHvM5T доделать подключение по апи цена договорная
Нужно помочь в доработке Python скрипта
Скрипт получает ответ с сервера (находится в прикрепленном файле)
и обрабатывет его на выходе я получаю
"transcript": "number six six "
а нужно еще
"transcript": "number six weeks "
"transcript": "number six "
вообщем все transcript
jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))
if 'state' in jsonObject:
self.listeningMessages += 1
if (self.listeningMessages == 2):
print "sending close 1000"
# close the connection
self.sendClose(1000)
# if in streaming
elif 'results' in jsonObject:
jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))
hypothesis = ""
# empty hypothesis
if (len(jsonObject['results']) == 0):
print "empty hypothesis!"
# regular hypothesis
else:
# dump the message to the output directory
jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))
f = open(self.fileJson,"a")
f.write(json.dumps(jsonObject, indent=4, sort_keys=True))
f.close()
hypothesis = jsonObject['results'][0]['alternatives'][0]['transcript']
bFinal = (jsonObject['results'][0]['final'] == True)
if bFinal:
print "final hypothesis: \"" + hypothesis + "\""
self.summary[self.uttNumber]['hypothesis'] += hypothesis
else:
print "interim hyp: \"" + hypothesis + "\""
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