Нужно помочь в доработке Python скрипта

Скрипт получает ответ с сервера (находится в прикрепленном файле)

и обрабатывет его на выходе я получаю

"transcript": "number six six "

а нужно еще

"transcript": "number six weeks "

"transcript": "number six "

вообщем все transcript

jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))

if 'state' in jsonObject:

self.listeningMessages += 1

if (self.listeningMessages == 2):

print "sending close 1000"

# close the connection

self.sendClose(1000)

# if in streaming

elif 'results' in jsonObject:

jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))

hypothesis = ""

# empty hypothesis

if (len(jsonObject['results']) == 0):

print "empty hypothesis!"

# regular hypothesis

else:

# dump the message to the output directory

jsonObject = json.loads(payload.decode('utf8'))

f = open(self.fileJson,"a")

f.write(json.dumps(jsonObject, indent=4, sort_keys=True))

f.close()

hypothesis = jsonObject['results'][0]['alternatives'][0]['transcript']

bFinal = (jsonObject['results'][0]['final'] == True)

if bFinal:

print "final hypothesis: \"" + hypothesis + "\""

self.summary[self.uttNumber]['hypothesis'] += hypothesis

else:

print "interim hyp: \"" + hypothesis + "\""