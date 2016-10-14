Оплата: по договоренности, поэтапно. Срок работы: 3 дня. Требуется: 1. Поставить опцию товара на дополнительную кнопку купить. Текст кнопки подхватить из значения опции. 2. Организовать ...
Движение фона при передвижении курсора
Необходимо внедрить javascript (возможно jquery parallax) для страницы сайта, чтобы при движении курсора двигалось по горизонтали фоновое изображение страницы. Оплата WMR
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