Движение фона при передвижении курсора

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Завершен4 заявки167 просмотров

Необходимо внедрить javascript (возможно jquery parallax) для страницы сайта, чтобы при движении курсора двигалось по горизонтали фоновое изображение страницы. Оплата WMR

JavaScriptjQuery
9 лет назад
fernand
Иванов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Всё понравилось
Понятная задача, моментальная оплата. Всё отлично.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад