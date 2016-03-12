Нужен веб-программист

1. Настроить передачу заявок с сайта в аmo-crm (отправлять копию заявку на почту)скрипт есть, просто нужно скопировать с другого моего пректа

2. Присваивать каждой заявке промо-код и передаватьего вместе с ней (сервис-промокодирование предоставляется сайтом Roistat.com и код уже стоит на сайте)

3. Присваиватьпромо-код ко всем звонкам, которые идут через callback (скрипт для этого уже написан,нужно просто скопировать его с другого моему проекта)

Писать в скайп:

Ирина