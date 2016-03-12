Нужен веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки202 просмотра

1.      Настроить передачу заявок с сайта в аmo-crm (отправлять копию заявку на почту)скрипт есть, просто нужно скопировать с другого моего пректа

2.      Присваивать каждой заявке промо-код и передаватьего вместе с ней (сервис-промокодирование предоставляется сайтом Roistat.com и код уже стоит на сайте) 

3.       Присваиватьпромо-код ко всем звонкам, которые идут через callback (скрипт для этого уже написан,нужно просто скопировать его с другого моему проекта)

 

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Ирина

9 лет назад
mrmaxego
Максим 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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