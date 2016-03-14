Разработка поисковика примеры ниже http://www.tks.ru/db/tnved/tree http://www.ifcg.ru/info/tnved/
Допилить сайт Opencart2
Оплата: по договоренности, поэтапно.
Срок работы: 3 дня.
Требуется:
1. Поставить опцию товара на дополнительную кнопку купить. Текст кнопки подхватить из значения опции.
2. Организовать пересылку ссылок на скачиваемый товар.
3. По мелочи (подробно написано в ТЗ)
Заявки фрилансеров
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