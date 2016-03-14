Допилить сайт Opencart2

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Оплата: по договоренности, поэтапно.

Срок работы: 3 дня.

Требуется:

1. Поставить опцию товара на дополнительную кнопку купить. Текст кнопки подхватить из значения опции.

2. Организовать пересылку ссылок на скачиваемый товар. 

3. По мелочи (подробно написано в ТЗ)

9 лет назад
nikollay2
Николай 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров