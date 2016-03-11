Требуется разработать сайт-каталог на шаблоне вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок129 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется разработать сайт на шаблоне вордпресс.

Требования:

1. Сайт должен быть адаптивным

2. Сайт должен быть мультиязычным, на двух языках: русский + киргизский

Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами.

WordPress
9 лет назад
artlab_team
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров