Есть древний сайт на OsCommerce. Давным-давно был на другом хостинге, сейчас решили распаковать у себя на хостинге. Распаковали сам сайт, импортировали БД. Нужно провести настройку, чтобы сайт начал открываться (видимо имя базы где-то прописать, еще ...
Написать скрипт PHP импортер из базы DB1 в базу DB2
Написать скрипт PHP импортер из базы DB1 в базу DB2
Есть база картинок и объявлений с категорями - нужно их перенести в новый движок на WordPress OsClass
По факту импорту осуществлять отправку почты адресату из записи в БД для активации - генерировать ссылку активации объявления(й).
Создавать акаунт с генерацией пароля и автоматической авторизацией по нажатию ссылки в письме.
Избражения складывать в папку - в скрипте уже есть наложение водного знака- накладывать знак и изменять размер изображения при помощи ImageMagick
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