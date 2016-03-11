Написать скрипт PHP импортер из базы DB1 в базу DB2

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Написать скрипт PHP импортер из базы DB1 в базу DB2

Есть база картинок и объявлений с категорями - нужно их перенести в новый движок на WordPress OsClass

По факту импорту осуществлять отправку почты адресату из записи в БД для активации - генерировать ссылку активации объявления(й).

Создавать акаунт с генерацией пароля и автоматической авторизацией по нажатию ссылки в письме.

Избражения складывать в папку - в скрипте уже есть наложение водного знака- накладывать знак и изменять размер изображения при помощи ImageMagick 

PHPWordPress
9 лет назад
haubau
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Был
4 года назад
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