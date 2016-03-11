Перевод magento2 - не отображаются изменения в .js файлах

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Здравствуйте!

Сайт на magento 2.02. Перевожу некоторые сообщения в .js файлах на русский язык. Проблема в том, что не отображаются на витрине магазина изменения в существующих (не  новых!)  .js файлах. Вроде все по инструкции делаю: очищаю папки кеша, /pub/static,  /var/view_preprocessed, делаю magento setup:static-content:deploy - все безрезультатно. Аналогичная проблема была с изменением файлов  .less, там выход нашел в перезагрузке varnish, с ява это не помогает.

Я не создаю новый модуль, просто хочу внести изменения в существующих .js файлах - перевожу некоторые сообщения на русский язык.

К примеру в файле \vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\js\view\minicart.js хочу изменить текст 'Are you sure you would like to remove this item from the shopping cart?' на свой типа 'Вы уверенны...?

Оплачу адекватную сумму первому, кто подскажет решение проблемы.

JavaScriptMagento
9 лет назад
platur
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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