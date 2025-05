Перевод magento2 - не отображаются изменения в .js файлах

Здравствуйте!

Сайт на magento 2.02. Перевожу некоторые сообщения в .js файлах на русский язык. Проблема в том, что не отображаются на витрине магазина изменения в существующих (не новых!) .js файлах. Вроде все по инструкции делаю: очищаю папки кеша, /pub/static, /var/view_preprocessed, делаю magento setup:static-content:deploy - все безрезультатно. Аналогичная проблема была с изменением файлов .less, там выход нашел в перезагрузке varnish, с ява это не помогает.

Я не создаю новый модуль, просто хочу внести изменения в существующих .js файлах - перевожу некоторые сообщения на русский язык.

К примеру в файле \vendor\magento\module-checkout\view\frontend\web\js\view\minicart.js хочу изменить текст 'Are you sure you would like to remove this item from the shopping cart?' на свой типа 'Вы уверенны...?

Оплачу адекватную сумму первому, кто подскажет решение проблемы.