Изменить телефоны и текст в шапке сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Нужно изменить телефоны и текст в шапке сайта, сайт сделан на платформе ShopOS.

9 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно. Минимум вопросов - максимум результата
Сотрудничали, рекомендую. Заказчик быстро предоставил доступы, описал задачу. Оперативно принял проект и произвел оплату

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад