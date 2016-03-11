Установить и настроить платёжный шлюз на WP (не магазин, 1 услуга)

установить и настроить платёжный шлюз (робокасса) на WP

на сайте продаётся только 1 услуга, нужна страница оплаты с возможностью идентификации плательщика/платежа

алгоритм системы такой:

удалённый пациент, который хочет получить медицинскую услугу "второе мнение", вводит свои данные и ссылку на исследование (МРТ или КТ исследование в цифровом виде) в форму, после чего на почту получает письмо с подтверждением отправки и уникальный айди составленный из фамилии латиницей и 5-6 рандомных цифр.. также письмо с данными о пациенте и ссылкой на исследование с уникальным айди отправляется врачу

после того как врач посмотрел возмоможность описания, врач отправляет емайл пациенту со ссылкой на страницу оплаты, где пациент вводит свой айди и оплачивает... после чего емайл о подтверждении оплаты должны опять же получить оба