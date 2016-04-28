Нужен крутотейший скликиватель контекстных объявлений с многослойным генератором алгоритмов, что бы в несколько потоков, с разных браузеров, айпи, по сотне алгоритмов итд, + нужен интерфейс к этому добру.
Создание робота для поднятия объявлений на сайте по продаже недвиж.
Необходимо чтобы программа поднимала объявления на сайте по продаже/аренде недвижимости через регулируемый промежуток времени, который выбирает сам пользователь. Программа должна брать список объектов из личного кабинета и пользователь должен иметь возможность выбора объектов, которые необходимо поднимать в топ. Еще желательно в программе иметь возможность выбора интервала работы (например с 9-11 и 14-18).
Также необходимо, чтобы программа вела статистику потраченных денег и выводила какое-нибудь сообщение при нулевом балансе или нехватке денег на счете.
Если возможно, сделать так, чтобы она вела учет своего времени работы и выгружала отчет в exel.
Выбранный исполнитель
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