Создание робота для поднятия объявлений на сайте по продаже недвиж.

Необходимо чтобы программа поднимала объявления на сайте по продаже/аренде недвижимости через регулируемый промежуток времени, который выбирает сам пользователь. Программа должна брать список объектов из личного кабинета и пользователь должен иметь возможность выбора объектов, которые необходимо поднимать в топ. Еще желательно в программе иметь возможность выбора интервала работы (например с 9-11 и 14-18).

Также необходимо, чтобы программа вела статистику потраченных денег и выводила какое-нибудь сообщение при нулевом балансе или нехватке денег на счете.

Если возможно, сделать так, чтобы она вела учет своего времени работы и выгружала отчет в exel.