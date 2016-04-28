Создание робота для поднятия объявлений на сайте по продаже недвиж.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Необходимо чтобы программа поднимала объявления на сайте по продаже/аренде недвижимости через регулируемый промежуток времени, который выбирает сам пользователь. Программа должна брать список объектов из личного кабинета и пользователь должен иметь возможность выбора объектов, которые необходимо поднимать в топ. Еще желательно в программе иметь возможность выбора интервала работы (например с 9-11 и 14-18). 

Также необходимо, чтобы программа вела статистику потраченных денег и выводила какое-нибудь сообщение при нулевом балансе или нехватке денег на счете. 

Если возможно, сделать так, чтобы она вела учет своего времени работы и выгружала отчет в exel.

9 лет назад
dimonb2002
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

WyomingCPA
Николай 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$70
10 дней
Очень адекватный специалист, реагирует оперативно, все выполняет в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Предоставляет чёткое ТЗ. Разумно терпелив. Оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

WyomingCPA
Николай 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад