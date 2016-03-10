DLE модуль. клиент к API flightstats

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужен модуль для DLE 11 в обмен на деньги.

форма проверки статуса авиарейсов

реализовать всего три функции:

Flight status (flights departing on date)

https://developer.flightstats.com/api-docs/flightstatus/v2/flight

Ratings for flight

Ratings for route

https://developer.flightstats.com/api-docs/ratings/v1

например: отправили post через форму код аэропорта или номер рейса, дату и вывели в шаблоне ответ API

модуль нужен добротный, за соответств. вознагр.

DLE
9 лет назад
jagarde
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров