Здравствуйте, друзья. Нужно доработать сайт www.air24dom.ru. ТЗ Сделать минимальный редизайн с превращением главной страницы в что-то максимально приближённое к лэндинг странице. 1. Главная страница: -Сделать минимальный редизайн главной страницы (с сохранением текущей ...
Создать новый сайт на основе уже существующего
Нужно на основе скриптов существующего сайта (URL укажу исполнителю) создать новый сайт с новым дизайном.
Доступ к файлам старого сайта (сами файлы там должны остаться нетронутыми, так как сайт работает) предоставим также исполнителю.
Основными услугами нового сайта должен быть cloud хостинг, а дополнительными - templates, вебдизайн и vpn.
Нужно сделать так, чтобы сами шаблоны подгружались со старого места.
Виртуалхост будущего домена будет на том же сервере что и исходный, поэтому можно просто прописать пути к чтобы не копировать много файлов туда-назад.Можно использовать новые скрипты для разделов хостинг и vpn, а старые использовать только для раздела temlpates.
Исходный сайт на PHP, проект несложный, но нужно сделать за 3 дня.
Бюджет указан предварительно, возможны варианты в зависимости от сроков исполнения и качества.
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