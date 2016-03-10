Создать новый сайт на основе уже существующего

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт34 заявки1084 просмотра

Нужно на основе скриптов существующего сайта (URL укажу исполнителю) создать новый сайт с новым дизайном.

Доступ к файлам старого сайта (сами файлы там должны остаться нетронутыми, так как сайт работает) предоставим также исполнителю.

Основными услугами нового сайта должен быть cloud хостинг, а дополнительными - templates, вебдизайн и vpn.

Нужно сделать так, чтобы сами шаблоны подгружались со старого места.

Виртуалхост будущего домена будет на том же сервере что и исходный, поэтому можно просто прописать пути к чтобы не копировать много файлов туда-назад.Можно использовать новые скрипты для разделов хостинг и vpn, а старые использовать только для раздела temlpates.

Исходный сайт на PHP, проект несложный, но нужно сделать за 3 дня.

Бюджет указан предварительно, возможны варианты в зависимости от сроков исполнения и качества.

PHP
9 лет назад
EvgenKras
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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