Внести две правки во флеш-файле

В интернет-проекте нужно отредактировать флеш-файл - внести две правки: изменить надписи-кнопки и сделать их более крупными: https://yadi.sk/i/wxBe4cOZq4LrW

Кнопку "Играть" сделать по аналогии с уже имеющейся на сайте: https://yadi.sk/i/_2MyesRKq4LzV

Этот файл - основная часть движка сайта, поэтому при внесённых правках все остальные действия, заложенные во флеш, не должны пострадать. Имеется тестовая версия основного сайта, чтобы сначала отработать на ней, а потом перенести готовый изменённый файл на основной сайт.

Имеется как скомпилированный файл, так и исходник. Доступ на ftp предоставлю.

Обязательное условие - опыт работы с флешем.

Бюджет - 300 руб.

Оплата в рублях, по факту выполненной работы.