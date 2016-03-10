Мы ищем амбициозного разработчика в нашу команду для поддержки и разработки интересных веб-приложений на фреймворке Yii. Требования: Опыт работы с фреймворком Yii от 2х лет. Наличие портфолио с завершенными проектамиЗнание linux системОпыт работы с ...
Внести две правки во флеш-файле
В интернет-проекте нужно отредактировать флеш-файл - внести две правки: изменить надписи-кнопки и сделать их более крупными: https://yadi.sk/i/wxBe4cOZq4LrW
Кнопку "Играть" сделать по аналогии с уже имеющейся на сайте: https://yadi.sk/i/_2MyesRKq4LzV
Этот файл - основная часть движка сайта, поэтому при внесённых правках все остальные действия, заложенные во флеш, не должны пострадать. Имеется тестовая версия основного сайта, чтобы сначала отработать на ней, а потом перенести готовый изменённый файл на основной сайт.
Имеется как скомпилированный файл, так и исходник. Доступ на ftp предоставлю.
Обязательное условие - опыт работы с флешем.
Бюджет - 300 руб.
Оплата в рублях, по факту выполненной работы.
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