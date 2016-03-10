Клонирование одностраничника с feedback формой и прикриплением файла

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Делаем русификацию сайта по набору талантов (одностраничный: анкета-заявка на кастинг с прикреплением фотографий к форме заявки),  перевод готов, осталось только клонировать с оригинала  функционал и дизайн, плюс настроить правильную систему email оповещений с красивой версткой письма. Так  же административная часть в которой сохраняются заявки с фотографиями в понятной форме таблицы.

9 лет назад
KobaST
Полина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров