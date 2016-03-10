Вёрстка 1 страницы и не простой JS скрипт - сегодня срочно

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок353 просмотра

Вёрстка 1 страницы и не простой JS скрипт - сегодня срочно, бюджет 200$ сроки реализации сегодня, оплата строго по готовности, работа на вашем сервере, до полной оплаты. Сроки до ночи, пишите ваш скайп

JavaScript
9 лет назад
sistemnova
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров