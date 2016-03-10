Доделать функционал на сайте

Необходимо реализовать функционал продажи подписки к материалам сайта, а также интеграцию с платежной системой LiqPay. Сайт работает под управлением Drupal 6, установлен Ubercart.

Сайт - www.annaksso.com

1. Платный доступ по подписке к разделу "часть 2" и "америка", с появлением части новой статьи раздела на главной странице. Три уровня подписки: месяц, три месяца, полгода. На каждый уровень - своя цена.

2. Новый раздел "купиь книгу", где будут продаваться файлы книг в разных форматах по одной цене. Кнопка "купить" и переход в кассу.

3. Рассылка новых статей в платных разделах тем, кто купил подписку.

Некоторые изменения уже внедрены в сайт (модули для организации рассылки, модуль для интеграции с платежной системой, модуль интернет-магазина для организации продаж).