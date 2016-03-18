Вёрстка, натяжка и установка нового дизайна на сайт nastroyvse.ru

ТЗ по дизайну сайта Nastroyvse

Макеты

Общее

Дизайн должен быть полностью адаптивный. Для вашего удобства есть дизайны в разрешениях экрана – 1200, 1000, 700, 400, 320.

Нужно, чтобы не было циклических ссылок (страница ссылается сама на себя). Например, на главной странице не было бы ссылки на главную. При нахождении на странице или рубрики не было бы возможности кликнуть на эту страницу или рубрику, самой ссылки тоже не должно быть ссылки в этом случае.

При нахождении в рубрике или страницы ссылка в верхнем меню или в сайдбаре должны быть выделены как в дизайне, но самой ссылки быть не должно, как и возможности повторно кликнуть по ней.

Только один h1 на страницу. Заголовки h1-h6 только для контентной области. Сайдбар и прочие ссылки не в статье должны быть без h1-h6, делать только стилями.

Установить счётчики и сделать их непоказываемыми. Установку и замену счётчиков сделать с помощью виджета.

Установить favicon сайта - есть в архиве дизайна.

Сделать вывод результатов поиска. Сам поиск сделать через Яндекс Поиск - код поиска я дам, но его нужно будет стилизовать и сделать работающим.

На всех страницах сайта должны обязательно выводиться Title, Description, Keywords, H1 стандартными средствами плагина Yoast SEO.

Сам дизайн до завершения работы должен быть полностью рабочим на сайте на моём хостинге.

Дизайн таблиц и списков показан в дизайне.

Плагины, которые я использую обязательно:

Quick Adsense

Table of Contents Plus - сделать содержание в ноиндекс и без span внутри заголовка (есть пример готового плагина, но с другими дизайнами).

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Yoast SEO

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Все плагины уже установлены на сайте.

Устанавливать плагины, менять что-то на сайте, создавать страницы можно только по согласованию.

Оптимизация, валидность

Показатель скорости загрузки должен быть от 85% и выше.

Дизайн должен быть полностью валидным. Не валидные могут быть только плагины.

Дизайн должен быть полностью мобильным.

Картинки должны быть сжаты без потерь максимально.

При работе никаких фрейморков, включая Bootstrap. Код должен быть чистым и максимально компактным.

Главная

Вверху под шапкой большой блок - картинка - сделать возможным для удаления со страницы.

Лучшие статьи - это лучшие статьи всего сайта - 4 штук. Самая последняя большая.

Новые статьи - последняя статья с каждой подрубрики. И только одна рубрика - Smart TV.

Дальше показываются блок с описанием сайта - сделать возможность его замены. Пока вставить любой текст, после установки дизайна напишем свой.

Рубрика

Сначала блок "Устройства" - это с каждой подрубрики последняя статья. Ниже все статьи из всех подрубрик этой рубрики.

Подрубрика

На странице подрубрики должен выводиться блок "Лучшие статьи", как на главной, но статьи лучшие именно в этой подрубрике. Ниже все статьи этой подрубрики, как в рубрике.

Статьи

Вверху выводится хлебные крошки без указания статьи.

Содержание перед первым заголовком с помощью плагина Table of Contents Plus. Он есть, но нужно будет исправить по дизайну.

Сделать функционал для вывода блоков "Внимание", "Важно!", "Совет!" и "Цитата". Цитата есть стандартная в Wordpress.

Внизу статьи установить кнопки "Поделиться" социальных сетей от Яндекса.

Ещё ниже разместить форму комментариев от Вконтакте, Facebook и стандартные комментарии.

Ещё ниже выводятся похожие статьи при помощи плагина Yet Another Related Post Plugin (YARPP) с картинками - Thumbnails (3 штуки). На дизайне 4, как в лучших статьях. Изменить на 3 в ряд по аналогии с первой статьёй в блоке "Похожие статьи".

404 страница

Лучшие статьи всего сайта по аналогии с главной.

Сайдбар

Сделать блоки виджетами.

Сделать блоки групп соцсетей. Коды соцсетей я дам.