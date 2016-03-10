Нужно доработать Joomshoping таким образом чтобы все товары имели 2 цены: 1. если в корзине товаров меньше чем на 5000 руб, то цена каждого товара идет по колонке А 2. если сумма корзины больше ...
Отключить для сайта мобильную версию
Требуется отключить вообще мобильную версию магазина на OpenCart т.е. чтобы на всех мобильных была версия для десктоп.
Ссылка на магазин и дополнительная информация в файле. Требуется опыт работы с адаптивной вёрсткой.
Прошу указать сроки и цену.
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