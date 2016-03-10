Отключить для сайта мобильную версию

Требуется отключить вообще мобильную версию магазина на OpenCart т.е. чтобы на всех мобильных была версия для десктоп.

Ссылка на магазин и дополнительная информация в файле. Требуется опыт работы с адаптивной вёрсткой.

Прошу указать сроки и цену.