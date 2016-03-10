Правки на ВП

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Закрыт4 заявки133 просмотра

На некоторых страницах (пример - kidpuz.ru/zdorove/stafilokokk-u-mladencev) реклама гугла, оглавление и блок читайте также (выводятся шорткодами) попадают в цитату, что выглядит не очень...

Нужно поправить. Цена?

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров