Правки в сайт на NetCat

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Добрый день.  

Нужен специалист, который мог бы вносить доработки и исправления в сайт, установленный на CMS Netcat. Будут как мелкие (добавить \ изменить вывод данных), так и крупные (переделать один из разделов). Сайт активно развивается, поэтому обращаться будем регулярно. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость часа вашей работы.   Подробное ТЗ, ссылку на сайт и обновленные макеты вышлю исполнителю.

Оплата только в вебмани.  

Заранее спасибо за ответы.

9 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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