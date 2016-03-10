В качестве индикаторов используются свечи. Советник должен работать на любых валютных парах и с любыми таймфреймами. Проверка свечей на графике. Проверятся может 1 , 2 , 3 или 4 свечи. Если свеча ...
Правки в сайт на NetCat
Добрый день.
Нужен специалист, который мог бы вносить доработки и исправления в сайт, установленный на CMS Netcat. Будут как мелкие (добавить \ изменить вывод данных), так и крупные (переделать один из разделов). Сайт активно развивается, поэтому обращаться будем регулярно. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость часа вашей работы. Подробное ТЗ, ссылку на сайт и обновленные макеты вышлю исполнителю.
Оплата только в вебмани.
Заранее спасибо за ответы.
Заявки фрилансеров
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