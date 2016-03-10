Правки в сайт на NetCat

Добрый день.

Нужен специалист, который мог бы вносить доработки и исправления в сайт, установленный на CMS Netcat. Будут как мелкие (добавить \ изменить вывод данных), так и крупные (переделать один из разделов). Сайт активно развивается, поэтому обращаться будем регулярно. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость часа вашей работы. Подробное ТЗ, ссылку на сайт и обновленные макеты вышлю исполнителю.

Оплата только в вебмани.

Заранее спасибо за ответы.