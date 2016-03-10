Доброе утро. ув. фрилансеры.

Всех милых дам поздравляю с прошедшим международным женским днем.

Необходимо доделать натяжку HTML шаблона на CMS H-script 4 версии. Предыдущий исполнитель начал делать проект, но по причине нехватки времени на вебланс далее отказался от него.

Описываю задачу. И так, имеется html шаблон, демо этого шаблона посмотреть можно здесь http://livedemo00.template-help.com/wt_55108/. Что необходимо сделать? А необходимо этот шаблон натянуть на CMS H-Script v 4 внеся небольшие корректировки. Какие именно корректировки я опишу в ЛС.

Цена проекта - 6 000 рублей. Срок - до понедельника.

Поработаем по след схеме. Доделаете футер шапку + главную с элементами (формы, таблицы и т.д.) оплачиваю 2 000 рублей. Остальные странички, оставшиеся 4 000 рублей.