Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже, Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Скрипт для создания mockup-ов изображений
Задача следующая
Имеются картинки с пустыми местами для вставки изображений (темплейты), пример в приложении
Задача написать скрипт, желательно php, ajax, чтобы админ мог загружать и подготавливать темплейты, оригинал темплейта хранится на сервере, а пользователь бы мог загрузить свою картинку (можно в стиле drag and drop), которая бы вставла в нужное место на темплейте, в данном случае, например, вместо того, что молодой человек держит в руках и скачать готовую картинку уже со вставленным изображением
Пример placeit.net
Только мы хотим сделать под свои задачи и со своими темплейтами
Может быть вы делали что то готовое
От вас предложение по цене и срокам
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