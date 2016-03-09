Скрипт для создания mockup-ов изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Задача следующая

Имеются картинки с пустыми местами для вставки изображений (темплейты), пример в приложении

Задача написать скрипт, желательно php, ajax, чтобы админ мог загружать и подготавливать темплейты, оригинал темплейта хранится на сервере, а пользователь бы мог загрузить свою картинку (можно в стиле drag and drop), которая бы вставла в нужное место на темплейте, в данном случае, например, вместо того, что молодой человек держит в руках и скачать готовую картинку уже со вставленным изображением

Пример placeit.net

Только мы хотим сделать под свои задачи и со своими темплейтами

Может быть вы делали что то готовое

От вас предложение по цене и срокам

AJAXPHP
9 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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