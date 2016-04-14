Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт. Подробности о сайте: самописная CMS$Bootstrap;Php;Jquery;Yepnope.Необходимые доработки на первое время: ускорение работы сайта;исправление ошибок в верстке сайта;доработки SEO;мелкие ...
Веб сервис автоматизации
Добрый день, планируется создать онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже,
Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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