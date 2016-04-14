Веб сервис автоматизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки228 просмотров

Добрый день, планируется создать  онлайн веб сервис. Подробное тз находиться по ссылке ниже,

Выслушаю все предложения и идеи по данному проекту от грамотного исполнителя

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P__1plwwM9Xuke2BJLtoYM24wFj_fbOKaDrUIDuIOK0/edit#gid=0

9 лет назад
Dendy_90
Кирилл 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
9 лет назад
$215
14 дней
Сергей обладает отличными знаниями в своей области, поставленную задачу, за которую не брался ни один разработчик, решил без дополнительных вопросов. В общении приятен, идет на встречу все пожеланиям. Немного затянул со сроками, но сделал хорошую скидку, настроил бесплатно сервер. Рекомендую всем, как грамотного исполнителя. Не сомневайтесь!
Отлично поработали, спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
9 лет назад