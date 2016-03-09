На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна). Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта. ...
Требуется создание парсеров
Нужны парсеры разных сервисов на php, в том числе работающие с каптчей (антигейт есть).
Заявки фрилансеров
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