Программист знающий язык Liquid, что для Shopify (площадка для курсов)

Хотим разработать онлайнплощадку для курсов. После изучения и раздумий, я решил не поднимать с нуля площадку. В русскоязычном пространстве фрилансеров в теме LMS (Learning Management System) я не нашел, а у англоязычных хотя и есть опыт аналогичных проектов, все слишком расплывчато и можно укатать кучу денег, а на выходе получить говняшку. При том все допиливания, кастомизации, поддержка... Все эти плагины, только в описании easy to use, а по факту там надо пилить и пилить. В общем это все вредно для здоровья Смайлик «grin»Поэтому остановился на обучающих платформах - выбор между Thinkific и Teachable, где уже готовый функционал вместе с afiliate, множеством авторов, неограниченным объемом видео и кучей разных плюшек.У нас есть готовая LMS, вопрос стоит в том, чтобы красиво и грамотно заБАЦать остальные страницы:

1. Main page - дизайн в общем уже есть, только допилить + многоязычность

2. Blog - ХЗ готовая тема или самим, надо решить

3. Для LMS системы нужно будет сделать customization через CSS/HTML (это все предусмотрено).Что можете посоветовать, чтобы получился mobile friendly сайт? Нужны толковые ребята, т.к. в дальнейшем хотим запустить интернет-магазин, а эта LMS позволяет использовать SSO - единые данные для авторизации, так что нужен программист с мозгами.Заранее благодарю!