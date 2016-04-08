Регулярно парсить яндекс почту в экселевский файл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Необходимо регулярно парсить яндекс почту в экселевский файл(обновлять этот файл).

Дописывать новые письма сверху

Письма пересылаются с нескольких ящиков

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9 лет назад
Maak
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
1 день
Дмитрий внимательно отнесся к выполнению, задача решена. Спасибо!
сотрудничество прошло успешно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
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Веб-программирование