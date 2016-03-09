Необходимо разработать мобильную версию интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок117 просмотров

Необходимо разработать мобильную версию интернет-магазина.  Адрес сайта напишу при запросе.

9 лет назад
guest_14575208435848
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров