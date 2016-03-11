Разработка интернет-магазина на языке Python

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Требуется программист Python / Django. 

Работа ПРОЕКТНАЯ (Киев), в команде со штатным программистом. 

Оплата 12 000 грн

Требования к кандидату:

Хорошее знание Python 2.7 \ Django 1.8 (желательно Oscar), опыт создания сайтов на Django

Опыт работы с фреймворком bootstrap.

HTML, CSS(Less), PostgreSql, Jquery, Git, AJAX, coffescript, angularjs

Linux, Debian(Ubuntu)

Понимание модели MVC

AJAXBootstrapCSSDebianDjangoGitHTMLjQueryLinuxPostgreSQLPythonUbuntu
9 лет назад
slaviya777
30 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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