Доработка сайта туруслуг на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Необходимо доработать горячие предложения, переработать фильтр стран. Подробнее в прикрепленном документе.

Joomla
9 лет назад
egorovagency
Егор 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров