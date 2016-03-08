Модуль самовывоз для VamShop 1

Нужен модуль самовывоза для магазина на базе ВамШоп1 с возможностью выбора адреса в select меню.

1. Все данные берутся из базы (в базе уже все есть)

2. Должен работать при Быстром оформлении заказов

3. Возможность изменить пункт выдачи в админке.

4. Стоимость доставки задается фиксированная для зоны А и может быть 0, если сумма заказа больше установленного значения. Это функционал стандартного табличного модуля VamShop

5. Так как стоимость самовывоза в разных пунктах разная – должна меняться. При выборе пункта должна изменяться стоимость доставки, так же берется из базы. Если сумма заказа более определенной суммы, то вычитается стоимость доставки из зоны А.

6. Можно создавать новые файлы и скрипты. Существующие редактировать нельзя. Это важно при обновлениях.

Пример:

условия:

1. стоимость доставки 100 руб, для заказов от 10 тыс руб. доставка бесплтная (задается в модуле)

2. сумма заказа 11000 руб

3. клиент выбрал пункт самовывоза из зоны B. Стоимость доставки из зоны В - 150 руб.

Результат:

модуль считает стоимость доставки: 150 - 100 = 50 руб.

Соответственно, еслии сумма заказа была бы 9000 руб, то стоимость самовывоза составила бы 150 руб.

есть готовый модуль, но в нем выключено изменение цены, и он глючит.

Демо версию магазина можно скачать тут: http://vamshop.ru/vamshop-demo.zip

Вот таблица пунктов самовывоза:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `samovivoz` (

`pvz_id` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`city` varchar (128) DEFAULT NULL,

`suburb` varchar (128) DEFAULT NULL,

`days` varchar (128) DEFAULT NULL,

`time` varchar (128) DEFAULT NULL,

`address` varchar (128) DEFAULT NULL,

`status` int (2) DEFAULT NULL,

`code` varchar (64) DEFAULT NULL,

`description` text,

`map` text,

`phone` varchar (64) DEFAULT NULL,

`email` varchar (64) DEFAULT NULL,

`card` int (2) DEFAULT NULL,

`sort` int (2) DEFAULT NULL,

`value` int (4) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`pvz_id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=62 ;

Жду Ваших предложений.