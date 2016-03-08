Создать сайт

Нужно сделать сайт

Рабочий вариант дизайна прилагается - http://oreshki-news.net/

ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ

Быстрота работы.

Верстка 100% как http://oreshki-news.net/ - можно даже полностью скачать и адаптировать под себя, единственное чтоб новости и тизеры было удобно загружать.

Качественная верстка в разных разрешениях экрана.

Возможность добавления как новостей так и тизеров.

Чтоб позиции тизеров менялись в зависимости от количества кликов в день.

Реализация: сайт должен одинаково хорошо отображаться на всех устройствах.

Хостинг: размещение сайта на хостинге по предварительному согласованию с заказчиком (вы предлагаете несколько вариантов хостинга, мы выбираем 1 их них, регистрируем, передаем вам ключи, данные домена, вы устанавливаете и настраиваете сайт, почту).

ПОРЯДОК РАБОТ

Этапы работы: 1. Зарегистрировать тестовый аккаунт на хостинге бегет 2. разработка сайта на локальной машине или сразу на хостинге по макету 3. наполнение контентом - 2-3 новости и пару тизеров для теста 4. сдача проекта, тестирование, исправление.

Выполнение проекта начинается с момента утверждения исполнителя через систему.

О ходе работ исполнитель отчитывается в чате проекта.

При задержке работ по вине заказчика исполнитель должен написать соответствующее сообщение в чат ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ РАБОТ.