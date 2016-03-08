Сделать поиск фирм по примеру (api.maps.yandex)

1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу

2) установить на двух сайтах с разными темами

вот пример http://pogreb-podval.ru/firms

вот документация https://tech.yandex.ru/maps/geosearch/

желательно следующее: поиск предприятий как у них с указанием города и вида фирмы, с выводом на карте, и у каждой фирмы своя страница. Такое хотим поставить на несколько сайтов с немного разной строительной тематикой. поэтому, если нужно указывать в настройках разделы рубрики яндекса, то дайте нам из чего выбрать и мы укажем.

оплата по факту по вебмани