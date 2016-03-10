1) надо сделать вывод товара 3 в рядя, сейчас 1 http://joxi.ru/Y2LYeNxTnGQ8WA 2) надо сделать умный фильтр с уникальной генерацией url, дайте и дескрипшн! сайт http://b24.com.ua
Правка парсера (python)
Есть готовый парсер товаров с сайта поставщика. С недавнего времени некоторые функции перестали корректно работать.
1. В парсере прописано такое условие:
"count": 1000 if values[9] != 9 else 0,
тоесть, если товар в наличие на сайте поставщика, то в базу записывается = 1000, если товара нет, тогда = 0.
С недавнего времени парсер стал для всех товаров (в том числе для тех, которых нет в наличие) прописывать только 1000, а тех товаров, которых нет- ноль почему-то не срабатывает. Нужно разобраться почему.
2. Почему-то перестал передаваться параметр warranty_option (гарантия производителя) - нужно тоже разобраться почему.
Исходники тут: https://drive.google.com/file/d/0B8fHNenQE7dvMGJUSkUzWUJEQWs/view?usp=sharing
Все правки прошу документировать.
Стоимость прошу оценивать адекватно. Оставляйте заявку с указанием цены.
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