Надо поправить сайт на движке WebAsyst

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Закрыт2 заявки138 просмотров

1) надо сделать вывод товара 3 в рядя, сейчас 1 http://joxi.ru/Y2LYeNxTnGQ8WA

2) надо сделать умный фильтр с уникальной генерацией url, дайте и дескрипшн!

сайт http://b24.com.ua

Webasyst
9 лет назад
Pokemonishche
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров