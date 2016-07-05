Для работы над веб-проектами, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проекта реализуется на NodeJS. База данных - MySql. ...
Скопировать лендинг
Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется опытный разработчик в области DHT (Distributed Hash Table) и Kademlia для участия в проекте по созданию децентрализованной прикладной сети. Необходимо разработать механизм поиска и идентификации пользователей на базе Kademlia DHT в соответствии со спецификой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написать партнерскую программу по тулбару. Тулбар уже есть. От вас требуется только понять и написать чтоб по реферальной партнреской ссылке, при установке тулбара.мы могли определить, какой из наших партнеров привлек юзераВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно отредактировать скрипт сайта. Изменить навигационное меню, доработать дизайн. Адрес сайта http://ranhigs-kaluga.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
есть верстка необходимо написать движок под требуемый функционал!Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен refactoring кода. Исправить два места. На нашем сайте в конструкторе wc-fields-factory в добавлена add_action( $field_location, array( $this, 'inject_wccpf' ) ); В это функции добавляются кастомные поля и ajax запрос цены для страницы продукта. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо спарсить email адреса участников из группы https://vk.com/fishingtrapp Для работы вам будет необходим софт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Подробности в письме. Нужно сделать как здесь только с другой CRM (https://support.google.com/adwords/answer/3285060?hl=ru), только наоборот чтобы данные приходили не с CRM, а в CRM.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Файл был сохранен в неправильной кодировке (дамп базы). Нужно помочь его раскодировать и преобразовать в utf8 Всего 2 файла. Первый для примера подгружаю здесь. Второй большой (28 Мб) с точно такой же проблемой скину ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад