Скопировать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен29 заявок276 просмотров

Необходимо скопировать лендинг и разместить на ином хостинге.

9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Очень довольны сотрудничеством по проделанной работе. Работа выполнена четко, профессионально и в срок. Всегда на связи. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Безусловно рекомендуем и сами будем сотрудничать дальше! Спасибо за отличную работу.
Екатерина - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад