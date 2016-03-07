Файл был сохранен в неправильной кодировке (дамп базы). Нужно помочь его раскодировать и преобразовать в utf8 Всего 2 файла. Первый для примера подгружаю здесь. Второй большой (28 Мб) с точно такой же проблемой скину ...
Интеграция аналитики сайта с CRM
Подробности в письме.
Нужно сделать как здесь только с другой CRM (https://support.google.com/adwords/answer/3285060?hl=ru), только наоборот чтобы данные приходили не с CRM, а в CRM.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1
Настроить cron в Cpanel Сделать автоматические запланированные задание, в течении 5-10 минут. Работаю с парсером, приходится постоянно запускать команду.Завершен9 лет назад
- $1000
Ищем программиста для выполнения программной части. Есть сверстанный дизайн. Проект интересный и будет хорошим для вашего портфолио! Бюджет ориентировочный, он и окончательный порядок оплаты обсуждается после вашего ознакомления с тз. Обязательно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно написать парсер с рядом функций. Все свойства описаны в прилагаемом файле.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. После переполнения места на жестком диске сервера перестал работать сайт и выдает ошибку. Fatal error: Class 'Autoload' not found in /var/www/aiyaru/data/www/aiya.ru/published/SC/html/scripts/includes/init.php on line 31 Если возможно это надо сделать сегодня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно собрать емейлы с сайта e-plastic.ruЗавершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать формы отправки сообщений. Необходимые возможности: распечатка заполненных данных, добавление строк ввода для отправки нескольких подобных данных (кнопка добавления в форме дополнительных строк ввода), отправка данных не на емайл в тексте, ...Завершен9 лет назад
- $2000
Создание сервиса обратного звонка callback с расширенным функционалом есть ТЗ. Требуемые навыки PHP+Yii2 разработчикPHP и MYSQL Знание верстки, css, html,знания javascript, XML, AJAX администрирование UNIX-систем.3 месяца работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо взять главное меню с шаблона магазина, который я предоставлю и интегрировать во 2й магазин. При этом необходимо соблюсти стилистические особенности 2го магазина, т.е. нужно будет доточить css\шаблон выпадающего меню. Интересует ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад