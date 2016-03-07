Интеграция аналитики сайта с CRM

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок417 просмотров

Подробности в письме.

Нужно сделать как здесь только с другой CRM (https://support.google.com/adwords/answer/3285060?hl=ru), только наоборот чтобы данные приходили не с CRM, а в CRM.

Google Ads
9 лет назад
yohanan
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскодировать неверную кодировку

    Файл был сохранен в неправильной кодировке (дамп базы). Нужно помочь его раскодировать и преобразовать в utf8 Всего 2 файла. Первый для примера подгружаю здесь. Второй большой (28 Мб) с точно такой же проблемой скину ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить Cron

    $1

    Настроить cron в Cpanel Сделать автоматические запланированные задание, в течении 5-10 минут. Работаю с парсером, приходится постоянно запускать команду.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программная часть – объемный проект

    $1000

    Ищем программиста для выполнения программной части.  Есть сверстанный дизайн.  Проект интересный и будет хорошим для вашего портфолио!    Бюджет ориентировочный, он и окончательный порядок оплаты обсуждается после вашего ознакомления с тз.    Обязательно ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить сайт на Webasyst

    Здравствуйте. После переполнения места на жестком диске сервера перестал работать сайт и выдает ошибку. Fatal error: Class 'Autoload' not found in /var/www/aiyaru/data/www/aiya.ru/published/SC/html/scripts/includes/init.php on line 31 Если возможно это надо сделать сегодня.

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка форм отправки сообщений, modx

    Добрый день! Необходимо доработать формы отправки сообщений. Необходимые возможности: распечатка заполненных данных, добавление строк ввода для отправки нескольких подобных данных (кнопка добавления в форме дополнительных строк ввода), отправка данных не на емайл в тексте, ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сервис обратного звонка

    $2000

    Создание сервиса обратного звонка callback с расширенным функционалом есть ТЗ. Требуемые навыки  PHP+Yii2 разработчикPHP и MYSQL Знание верстки, css, html,знания javascript, XML, AJAX администрирование UNIX-систем.3 месяца работы

    AJAXCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интегрировать меню битрикс для интернет-магазина

    Необходимо взять главное меню с шаблона магазина, который я предоставлю и интегрировать во 2й магазин. При этом необходимо соблюсти стилистические особенности 2го магазина, т.е. нужно будет доточить css\шаблон выпадающего меню. Интересует ...

    CSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад