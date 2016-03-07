Сделать парсер емейлов

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Завершен2 заявки103 просмотра

Нужно собрать емейлы с сайта e-plastic.ru

9 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Справился с задачей на отлично. Быстро и качественно, учел все пожелания и реализовал в простом и понятном варианте. Очень довольна сотрудничеством и рекомендую как отличного исполнителя. Юрий, еще раз спасибо за работу!
Настя - замечательная заказчица. Дала задание, чёткое, понятное. Оплатила, как договорились. Приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад