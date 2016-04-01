Доработка форм отправки сообщений, modx

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки194 просмотра

Добрый день!

Необходимо доработать формы отправки сообщений. Необходимые возможности: распечатка заполненных данных, добавление строк ввода для отправки нескольких подобных данных (кнопка добавления в форме дополнительных строк ввода), отправка данных не на емайл в тексте, а на емайл в генерируемом xls файле. Система управления modX Revo

MODX
9 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$44
1 день
Проект получилось намного сложнее и дольше чем ожидалось. Были как затяжные моменты тестинга, так и переигранные запросы по строкам форм. Илье огромная благодарность за то, что довел до конца. Всегда был на связи и по возможности оперативно правил. Отличный исполнитель.
Все отлично

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад