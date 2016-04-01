Доработка форм отправки сообщений, modx

Проект получилось намного сложнее и дольше чем ожидалось. Были как затяжные моменты тестинга, так и переигранные запросы по строкам форм. Илье огромная благодарность за то, что довел до конца. Всегда был на связи и по возможности оперативно правил. Отличный исполнитель.